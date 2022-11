WhatsApp | senza telefono e carta sim? Oggi è possibile | ecco come attivare il servizio

ilmessaggero.it

... e che lei aveva inviato allo stesso su. Il filmato è stato pubblicato sulla pagina ...che l'uomo che frequentava prima di varcare la famosa porta rossa lo abbia reso di dominio pubblico......peraltro meglio specificare in cosa consistano le alterazioni sostanziali. In ogni caso, la ... Facebook Twitter EmailEvernote Telegram «Mi avete venduto il telefono senza Whatsapp»: donna inveisce contro la commessa, arriva la polizia Ma Del Trecco precisa: "La situazione non è assolutamente questa. Purtroppo oggi si parla senza prima sapere quali sono effettivamente le ragioni per le quali un'amministrazione agisce in un modo ...Grazie alle nuove funzionalità del client companion, sarà finalmente possibile utilizzare WhatsApp su un tablet senza usare un numero di telefono secondario. Stando a quanto viene riportato dallo ...