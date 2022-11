Wendy Windham riappare ‘a sorpresa’ a Domenica In – Che fine ha fatto

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 7 novembre 2022)In Un’icona degli anni ‘90 è riapparsa, ieri pomeriggio, aIn. Nel corso dell’intervista a Paolo Bonolis, Mara Venier ha infatti mandato in onda un videomessaggio di, celebre soubrette americana al fianco del conduttore in diverse trasmissione televisive. Nota soprattutto per il suo marcato accento italo-americano,ha partecipato, in qualità di valletta, a programmi cult della televisione italiana degli anni ‘90: da I Cervelloni a Il Gioco delle Coppie, passando per Miss Italia nel Mondo e I Fatti Vostri. Guest star, tra le altre cose, in un episodio di Un Medico In Famiglia, laha deciso di ritirarsi a vita privata nel 2002 e le sue ultime apparizioni sono state a Ciao Darwin (2000) e a ...