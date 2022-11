Agenzia ANSA

Porsche non è l'unico marchio dia essersi preparato a sbarcare in Borsa con una Ipo. Il costruttore italiano di auto di lussosta sviluppando una strategia per presentarsi agli investitori sul mercato ...Un'occasione importante per la carriera di Bagnaia che all'epoca, parte del gruppoinsieme a Ducati, aveva voluto premiare con un prestito speciale: la vettura era stata messa ... Volkswagen: Lamborghini al lavoro per Ipo prima di Porsche - Economia (ANSA) - MILANO, 07 NOV - Porsche non è l'unico marchio di Volkswagen a essersi preparato a sbarcare in Borsa con una Ipo. Il costruttore italiano di auto di lusso Lamborghini sta sviluppando una ...La casa automobilistica archivia i primi nove mesi migliori di sempre, con 7.430 vetture consegnate e un fatturato in crescita del 30%. Il presidente e ceo ...