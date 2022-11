Vlahovic | quanto mi costi! Ecco quanto ha pagato Agnelli | le vere cifre che non sa nessuno

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dusanha avuto modo di mostrare la sua classe alla Juve, ma il suo calcio non è ancora quello che il tifo bianconero avrebbe voluto. Quando si spendono 75 milioni per un giocatore è normale che ci si aspetti che questo possa diventare determinante fin dalle prime partite, ma per Dusanil salto dalla Fiorentina alla Juventus non è stato assolutamente di poco conto, con le critiche che ormai sono diventando il pane quotidiano del serbo. Ansa FotoDoveva essere una grande storia d’amore quella tra la Juventus e Dusan, ma la situazione si sta facendo davvero sempre più complicata giornata dopo giornata. Eppure sembra essere davvero troppo critico il popolo bianconero nei confronti di un attaccante che sta dimostrando anche con la maglia di Madama di poter essere uno dei migliori non solamente di tutta la Serie A, ...

Schuurs viene prelevato dall'Ajax per 9 milioni di euro, a testimonianza diil club ... e a quelli in cui non ha affatto sfigurato controe Arnautovic. Insomma, i presupposti per aver ......... Ma ieri erano sulla sponda bianco - nera E SONO STATI DETERMINANTI (come Dybala nel confronto con la Roma). Se fossi in Zhang sarei imbarazzato . Non si può rovinare in questo modo...VLAHOVIC – A proposito di Dusan Vlahovic ... devono essere bravi a leggere gli spazi poi dipende dalla partita. Charles quando ha la palla deve fare quello che si sente. Perché Rebic e Origi hanno ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...