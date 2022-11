Vittorio Boiocchi | a Milano i funerali del capo ultrà | la curva interista presente con delegazioni di Lazio e Milan

Non manca neanche una delegazione della Sud del Milan, per commemorare, il capo ultrà nerazzurro freddato a colpi di pistola sabato scorso, a meno di venti metri da qui, davanti al ...I funerali dei capi tifosi hanno i loro codici e quello dinon deroga alla ...Silenzio. Ai funerali dello storico capo ultrà della Curva Nord dell'Inter, Vittorio Boiocchi, c'erano circa 300 persone. Tra rappresentanze delle tifoserie di Lazio e Milan, quello che ha attira di ...Cori, striscioni e commozione per l'ultimo saluto. Presenti anche una delegazione degli ultrà laziali, da sempre gemellati con gli interisti, e una rappresentanza del tifo organizzato milanista ...