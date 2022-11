Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | parte maxi processo | 105 imputati

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Centocinque, novantanove parti civili, circa trecento avvocati: sono i numeri delper i pestaggi e leai danni di detenuti avvenuti neldi(Caserta) il 6 aprile 2020, iniziato oggi all’aula bunker annessa proprio alin cui sono accaduti i fatti. Davanti alla Corte d’Assise – presidente Roberto Donatiello – hanno avanzato istanza di costituzione dicivile altri 26 detenuti identificati dalla Procura come parti offese, che però non si erano ancora costituite; anche l’associazione “Italiastatodiritto” ha chiesto di costituirsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

