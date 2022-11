VIDEO MotoGP | Francesco Bagnaia aggiunge il suo nome sul trofeo del campione

(Di lunedì 7 novembre 2022)ha vinto nella giornata di ieri il titolo nella classe regina del Motomondiale segnando la storia della. Il piemontese è infatti diventato il primo italiano ad imporsi dopo l’era di Valentino Rossi, il #63 di Ducati ha saputo eguagliare Giacomo Agostini che 50 anni fa vinse con moto italiana (MV Agusta). La festa si è scatenata dopo la bandiera a scacchi, l’exdel mondo dellaha potuto liberarsi dopo una lunghissima attesa che di fatto durava da oltre due settimane quando l’italiano vinse in quel di Sepang (Malesia). La serata di gala organizzata da DORNA ha sancito la conclusione della stagione 2022, ‘Pecco’ è stato premiato ed ha potutore il proprioal bellissimoche spetta al ...

, Bastianini: 'Pecco è campione, dovrò imparare da lui'In questa puntata di 'CheDomenica' il meglio della giornata di Serie A e lo straordinario successo mondiale indi Pecco Bagnaia. ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...MotoGP Awards, Pecco Bagnaia è stato premiato per la vittoria del campionato: grandissima soddisfazione per i tifosi italiani ...