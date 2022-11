“Via il Reddito di cittadinanza dopo il primo rifiuto” | così il governo Meloni vuole mettere mano alla misura di contrasto alla povertà

(Di lunedì 7 novembre 2022) Rinnovabile per periodi sempre più brevi, con un assegno a scalare e chi rifiuterà anche una sola offerta di lavoro perderà il sussidio. E’ il “nuovo”disecondo quanto riferisce Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro leghista, al Corriere della Sera. La proposta della Lega, sottolinea Durigon, “è più morbida di altre che circolano nella coalizione, ma si muove nello stesso solco” e il punto di partenza è che “il sussidio non può essere a vita. Va fissato un termine oltre il quale non si può andare, un po’ come con la Naspi”, l’indennità di disoccupazione. Durigon, che era sottosegretario quando ildiè stato inoltrato nel 2018, indica un percorso che definisce “ragionevole” che – spiega – “prevede,i primi 18 mesi di, che si ...

