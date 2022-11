Via Cupa dell’Angelo | iniziata la demolizione torrino Spazio per l’archivio Gesesa

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono cominciati stamane i lavori di abbattimento delpiezometrico di viaa Benevento. La struttura, un tempo dell’Acquedotto della città, oggi di proprietà della, viene rimossa dopo anni di servizio in quanto non più funzionale. Il sindaco, Clemente Mastella, presente alle prime operazioni di abbattimento, ha dichiarato che, peraltro, la struttura è “un obbrobrio” e quindi va rimossa anche per ragioni estetiche. I lavori vengono condotti con mezzi adeguati e con cautela a ragione del fatto che in prossimità del grosso tubo, che si eleva per circa 20 metri, insistono civili abitazioni. La rimozione dovrebbe essere completata entro il prossimo 18 novembre. Anche l’edificio che era a servizio dell’impianto verrà riqualificato e riadattato a deposito ...

