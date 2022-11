Vergogna al derby | cori antisemiti della Curva Nord | e la Lazio balla Aperta inchiesta | il club si dissocia

La scena si ripete. Ancora cori antisemiti allo Stadio Olimpico. Al termine delRoma - Lazio in un video pubblicato su Instagram si sente la Curva Nord cantare a più riprese 'In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff...'. A pochi metri ci sono i ...Commenta per primo Ancora una volta,negli stadi. Stavolta all'Olimpico, alla fine deldella Capitale tra Roma e Lazio . In un video condiviso sui social si sente la Nord cantare un coro antisemita molto forte: 'In ...Fonte: Lalaziosiamonoi.it Un risveglio dolcissimo, la mattinata più bella per i tifosi della Lazio. La squadra di Sarri ha vinto il derby, battendo la Roma e superandola in classifica… Leggi ...Le scandalose canzoni sono state udite quattro volte durante la partita, ma alla fine la squadra ha continuato a cantare e ballare. Il Giudice sportivo ha chiesto un’istruttoria rapida alla Procura de ...