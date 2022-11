Venezia | in arrivo Vanoli per la panchina

Ilperde anche con il Como e ora vuole correre ai ripari, la società chiama Vanoli al posto di Soncin Ilperde anche con il Como e ora vuole correre ai ripari, la società chiama Vanoli al posto di Soncin. Termina così dopo solo una partita il periodo a interim del Cobra. I ...Diversi i porti di partenza:, Ancona, Bari e Brindisi cona Patrasso, situata a circa 2 ore di auto dalla città. Dal porto cittadino, il Pireo, partono invece i traghetti diretti alle ...MESTRE - Quattro spaccate in due notti. E così a spaccio e accoltellamenti, in città, si aggiunge anche una nuova ondata di furti. Nuova per modo di dire: ciclicamente i ladri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...