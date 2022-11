Van Gogh imbrattato | indaga la Procura di Roma Gli attivisti per l’Ambiente rischiano fino a 5 anni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Avviato dai pm diun fascicolo di indagine in relazione al blitz di venerdì scorso di alcunidel movimento “Ultima generazione” che hannocon una zuppa di verdura il quadro di Van‘Il seminatore”, protetto da un vetro, in mostra a Palazzo Bonaparte. Nel procedimento, alla luce anche di una informativa giunta da carabinieri, si ipotizza il reato di “deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” che prevede una penaa cinque. Nel fascicolo si procede all’iscrizione delle autrici dell’azione dimostrativa. Ennesimo atto vandalico degliper il clima:un quadro di VanUltima Generazione rivendica ...

