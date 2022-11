Usa | elezioni di Midterm | il troll Nora Berka Ucraina | Biden spinge Zelensky a trattare

E se ai mercati piacesse l'idea di Joe Biden 'anatra zoppa' A Wall Street già danno per scontato che il Presidenteperderà ledi metà mandato che si terranno domani e hanno preso le dovute precauzioni. Anzi, lo scenario non dispiace per nulla. 'Visto come ha governato in questi due anni, meglio che ...Banche centrali sempre al centro dell'attenzione. Si guarda anche alledi Mid - term indi martedì. Euro stabile, prezzi del gas e del petrolio in ribasso. Spread in calo, salgono i rendimenti decennali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee , dopo una ...