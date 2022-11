Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 7 11 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 7 novembre 2022) Io alzo le mani, regà. Non letteralmente, non sia mai, meglio specificarlo (anche se quell’espressione strafottente che sovente sfoggia la piccola fiammiferaia metterebbe a dura prova anche i nervi dei santi, bisogna dirlo, e la sbroccata te la tira proprio fuori dall’anima). Alzo le mani perché m’arrendo. Getto la spugna. Alzo bandiera bianca. Gnafaccio, in poche parole. Perché sarà pur vero che tutti e quattro gli attori protagonisti (e il termine ‘attori’ non lo uso a caso, ovviamente…) di questa INCOMMENSURABILE PAGLIACCIATA che va in onda ormai da un lustro bramano in egual modo la lucetta rossa e hanno la stessa fame di visibilità, per carità. Ma ad oggi (cit.) su una cosa non si può non essere unanimemente d’accordo: Ida Platano è assolutamente, nettamente e incontrovertibilmente LA PEGGIORE DI TUTTI. Punto. Mai vista una persona più egocentrica, opportunista, faccia tosta, ...