Uomini e Donne gossip | Alessandro Vicinanza fotografato con un’altra | con Ida è già finita?

(Di lunedì 7 novembre 2022) La notizia è di quelle potenzialmente clamorose, dal momento chee Ida Platano – rispettivamente cavaliere e dama tra i più conosciuti del trono over di– sono usciti insieme dal programma appena qualche giorno fa, e nella serata di sabato scorso lui è stato avvistato a Salerno congiovane donna, peraltro molto bella. Come la prenderà Ida? E soprattutto, i due stanno ancora insieme?, la segnalazione suLa segnalazione in questione è arrivata all’esperta diDeianira Marzano, e vedenella sua città, Salerno, assieme a una giovane e bellissima ragazza di cui ...

Ma l'uguaglianza traancora non si trova universalmente, e ci sono questi episodi: che lesono di seconda classe o di meno. Dobbiamo continuare a lottare per questo, perché le ...Secondo Amedeo Venza, ospite di Casa Pipol, nel reality potrebbe arrivare anche un ex tronista di. "Uno di quelli che entrerà lo conosco. Lui è umile e ha una bella storia alle spalle.Uomini e Donne anticipazioni. Oggi alle 14.45 andrà in onda un nuovo appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Uomini e Donne… Leggi ...Dopo un weekend di pausa, tornerà in TV Uomini e Donne con una nuova puntata su Canale 5 a partire dalle 14:45. Anche oggi avrà ampio spazio il Trono Classico, presieduto da Federico, Federico, ...