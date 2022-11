Una pagina del nuovo Bettini | una Schlein impossibile e i primi no agli inviti del Pd

ReWriters

... che possono essere consultati integralmente raggiungendo laufficiale di Carta YOU a questo ... Sebbene siasoluzione offerta da Advanzia Bank, per richiedere e usufruire di Carta YOU non è ...nuova visione del mondo che dobbiamo comporre. Un rilancio della risposta di fondo al perché vogliamo restare in campo". Dal Pdlettera ai nuovi iscritti, ma c'è (già) chi dice no Oggi, 7 ... Il Tar del Lazio scrive una pagina innovativa del diritto animale Qui di seguito anticipiamo un passaggio del saggio. «Il Pd e la sinistra sono stati spiantati. Non tanto dalle scelte dell’oggi, ma da una nostra claudicante storia passata. Non è l’ora neppure di ...Il segretario del Partito democratico si è rivolto agli iscritti e agli elettori di centrosinistra: "Non sarà un appuntamento come tutti gli altri, ma costituente" ...