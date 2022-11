Un Posto al Sole Anticipazioni dal 7 all' 11 novembre 2022 | Roberto al salvataggio di Marina ma il Ferri rischia la vita

Tv Sorrisi e Canzoni

... moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più Ancora più rilevante è la conferma ai vertici della capofila del Sud (Cosenza), che si limita a slittare dal quarto al quinto, sempre con ...Nuova settimana e nuovi appuntamenti imperdibili per i fan di Unal. La soap riparte oggi con cinque puntate inedite, come sempre in onda su Rai3 alle 20.45. Vediamo insieme cosa accadrà agli abitanti di Posillipo. Lunedì 7 novembre. Silvia fa una ... Un posto al sole, le trame dal 7 all’11 novembre 2022 Geologi e ingegneri minerari assicurano che ve ne può spingere anche il 30% in più senza alcun problema, poiché il gas in più risospinge via l’acqua di falda che si era infiltrata al suo posto ...Il limite massimo di tempo per trovare un posto in reparto ai pazienti è di 8 ore, secondo le norme ministeriali. Ma in Lombardia, finora, solo nel 62,5 per cento dei casi si riusciva a rispettare ...