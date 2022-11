Un nuovo inizio per la Juventus?

Leggi su ultimouomo

Il primo derby d'Italia di questa stagione metteva in palio diverse cose. Oltre ovviamente al prestigio e alla rivalità storica, Juventus e Inter lottavano infatti anche per mantenere viva la propria classifica, che le vedeva piuttosto lontane dal Napoli capolista e fuori dalla zona Champions. In casa bianconera dalla lunga lista di indisponibili veniva depennato il solo Bremer, con Di Maria disponibile solo per una breve frazione di match. Vlahovic, invece, è stato costretto a tirarsi fuori dalla lista dei convocati poche ore prima del match. Con la rosa a disposizione Massimiliano Allegri è ripartito dallo ...