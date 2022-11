Umanità e fermezza | Piantedosi inchioda la sinistra La verità sulle Ong

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 novembre 2022) La situazione di Catania "la stiamo seguendo caso per caso, ci stiamo comportando conma anche consui nostri principi". Il ministro dell'Interno Matteoa margine della presentazione del calendario dei Vigili del fuoco a Roma sui migranti respinge le accuse dellae ribadisce la linea degli "sbarchi selettivi"., "in tal senso programmeremo le nostre azioni, stiamo lavorando sia su tavoli europei che su tavoli nazionali. Il pugno duro delle ONG? Vediamo cosa succederà nelle prossime ore" afferma il capo del Viminale. "Stiamo accogliendo anche le altre navi che arrivano, non credo che abbiamo fatto mancare a nessuno l'assistenza umanitaria che credo sia stata diffusamente e internazionalmente apprezzata", ha aggiunto ...