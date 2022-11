Ultime Notizie – Russia | unità elite dell’esercito si rivolta contro comandanti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) La 155esima brigata di fanteria della Flotta del Pacifico, unadi élite delle forze di Mosca, si ètache hanno ordinato lo “sconcertante” assalto di mercoledì scorsoil villaggio ucraino di Pavlivka, a sudovest di Donetsk, con 300 vittime, fra morti – 63 in due giorni- feriti e dispersi in quattro giorni di combattimenti. L’operazione era stata predisposta per assumere illlo di una strada fondamentale per i rifornimenti. Oltre al comandante dell’, viene criticato anche il comandante del Distretto militare orientale, Rustam Muradov. I soldati sopravvissuti, usualmente basati a Vladivostok, hanno scritto al governatore della regione di Primorye. “Siamo stati gettati in una offensiva sconcertante”, recita il testo ...