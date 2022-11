Ultime Notizie – Pd | lettera-appello di Letta | “Serve stagione costituente”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Care democratiche e cari democratici, siamo immersi in un tempo unico e fuori dall’ordinario. E’ arrivato il momento di reagire e costruire insieme il nostro futuro. Il bivio che abbiamo dinanzi è tra camminare col solo vecchio bagaglio e gli stessi riti o accettare una sfida che esige risposte nuove e ambiziose“. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, in unaper la partecipazione al congresso. “Insieme a molte e molti vogliamo percorrere la seconda via perché l’Italia oggi ha bisogno di una nuova forza Democratica e Progressista, larga e inclusiva. Solo così pensiamo sia possibile fare una concreta, credibile e coraggiosa opposizione e costruire un’alternativa dentro il Parlamento e nel Paese. E’ per questo cheuna...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...RAVENNA - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Ravenna annuncia " di avere affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Massimo Gadda. Per Gadda si tratta dell ...ACI: l’Italia trionfa ai FIA Motorsport Games Roma, 31 ottobre 2022 - Nell’ultima giornata dell’Olimpiade dei motori, sul circuito del Paul Ricard, l’oro conquistato da Andrea Kimi Antonelli nella For ...