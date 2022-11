Ultime Notizie – Il papà influencer Pollari | “I social con mia figlia mi hanno salvato vita”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Avevo toccato il fondo, perso il lavoro, non avevo nemmeno una macchina per dormire. Dormivo in quella di un amico. Sono vivo grazie a miaIlary ed ora viviamo, insieme, la nostra riscossa”. Così all’Adnkronos Stefano, romano, 33 anni, considerato ilpiù famoso d’Italia, racconta la sua storia, alla vigilia dell’uscita del suo primo libro “Isono bugiardi”, edito da Mondadori e in collaborazione con Whatthefactory, in programma domani. Un volume che narra di come sia cambiata la suagrazie all’amore per laIlary con cui ora produce video e contenuti per bambini. Un milione di seguaci su TikTok con una media di 15 milioni di visualizzazioni al mese, oltre 400mila iscritti sul canale Youtube, 315 mila su Instagram, è ...