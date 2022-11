Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Kiev, 7 nov. (Adnkronos) - Volodymyrhaa Kiev l'uomo d'affari e. "L'ho ringraziato per il sostegno al progetto per la creazione di una fabbrica di cucine, avviato dalla first lady Olena Zelenska. Questo progetto è di grande importanza", ha scritto il presidente ucraino su Telegram, aggiungendo che "è stata presa in considerazione anche la possibilità della partecipazione dial Fondo per la ricostruzione dell'". Il presidente ha consegnato a, figlio del miliardario Warren, il grado V dell'Ordine di Yaroslav "per aver sostenuto la sovranità statale e l'integrità territoriale dell'".