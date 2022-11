Ucraina | previsto blackout in 7 regioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) –sono previsti per oggi in settedell’. Lo ha reso noto la compagnia energetica statale, spiegando che sarà coinvolta anche la regione di Kiev e la stessa capitale. Le altrecolpite saranno quelle di Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv e Poltava. ”Lo stato terrorista sta concentrando forze e mezzi per tornare a colpire con attacchi di massa le nostre infrastrutture” e ”soprattutto quelle energetiche”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che, ”proprio per questo, la Russia ha bisogno di missili iraniani”. L’, ha annunciato Zelensky, ”si sta preparando a rispondere”. Intanto anche Kherson, la più grande cittàoccupata dai russi, è senza elettricità e senz’acqua. Lo ...