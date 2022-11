Ucraina | Medvedev | “Russia ha attaccato per minaccia nucleare Kiev”

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – E’ stata ladidi riattivare il suo programmaa indurre Mosca a lanciare quella che definisce “l’operazione militare speciale” in. Lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrysulla sua pagina di VKontakte. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Tass,ha parlato di“inequivocabile” da parte di. Le esternazioni social disono una costante, soprattutto negli ultimi giorni. Una settimana fa, l’ex presidente ed ex premier ha affermatto che ‘lL’obiettivo dell’di riconquistare tutti i territori che in precedenza le appartenevano” e che ora sono sotto il controllo russo significa ”una ...

Lo ha reso noto la compagnia energetica statale, spiegando che sarà coinvolta anche la ... 2022 - 11 - 07 09:00:27: operazione speciale dopo minacce di Kiev sul nucleare La decisione ......programma nucleare a indurre Mosca a lanciare quella che definisce 'l'operazione militare speciale' in. Lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry...Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, negli ultimi mesi ha avuto conversazioni riservate con il suo ...Secondo il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev si trattava di una "minaccia inequivocabile" ...