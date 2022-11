Ucraina | black out in sei regioni del paese A Kiev si pianifica evacuazione totale

- Innella notte in cinque regioni del paese è scattato un nuovo allarme aereo. Tra queste anche quella dove ha sede la centrale nucleare di Zaporizhzhia che da marzo è sotto il controllo ...- Innella notte in cinque regioni del paese è scattato un nuovo allarme aereo. Tra queste anche quella dove ha sede la centrale nucleare di Zaporizhzhia che da marzo è sotto il controllo ...La capitale ucraina rischia un black out generale a causa dei bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche ucraine ...Starlink: 1300 terminali off-line in Ucraina a causa dei pagamenti ... ma c'è anche un 16 pollici in offerta 04 NOV MX Black Clear-Top, Cherry riporta in vita il Nixie, switch di culto degli anni '80 ...