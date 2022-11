Twitter | ban permanente per chi impersona altri | parola di Elon Musk

Leggi su screenworld

(Di lunedì 7 novembre 2022)è ufficialmente il nuovo proprietario di, la piattaforma social più utilizzata al mondo, e ora annuncia che chiunque fingerà di essere un’altra persona sarà bannato a vita. Dopo aver promesso di fare di questo social un monumento della libertà diha affermato chere qualcun altro per ingannare o fuorviare non sarà più permesso sulla sua piattaforma. Chi violerà questa regola, sarà bannato e cacciato via per sempre. Going forward, anyhandles engaging intion without clearly specifying “parody” will be permanently suspended —(@) November 6, 2022...