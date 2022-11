Turismo | aiuti a guide e accompagnatori | online il nuovo bando da 2 milioni di euro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il ministero del, guidato da Daniela Santanchè, ha pubblicato le modalità applicative per accedere ai sostegni a favore diedturistici. Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 7.500per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2. L’avviso è rivolto alleturistiche e aglituristici titolari di partita Iva, non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021. Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12 del 16 novembre alle ore 12 del giorno 30 novembre accedendo alla piattaforma dedicate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

