Wired Italia

L'evento si era svolto lo scorso 1 - 2 - 3 luglio a Giavera del Montello con l'obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione delal. 'Quando il rosa ti colora la vita' ha riscosso notevole ...E che nei Paesi ricchi, Italia compresa, si avvia a diventare il primo big killer tumorale anche per le donne , superando ilal. llal polmone sta aumentando molto anche tra le ... Tumore al seno: un vaccino ha superato i primi test clinici Girifalco – “Il dottor Salvatore Veltri si impegnerà a venire, nuovamente, a Girifalco per effettuare nuove visite senologiche”. È quanto informa in una nota il Comune di Girifalco sottolineando che “ ...Il dott. Salvatore Veltri si impegnerà a venire, nuovamente, a Girifalco per effettuare nuove visite senologiche. Le attività di screening, come quella svoltasi sabato 5 novembre, rientrano nelle iniz ...