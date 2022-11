La Gazzetta dello Sport

'Sono fiducioso, aspettiamo la sentenza', aveva detto venerdì scorso Josè Luis Palomino dopo essere stato ascoltato dal giudice delantidoping. E alla fine il difensore dell'Atalanta ha avuto ragione: oggi è stato assolto dalle accuse di doping e può tornare subito a disposizione di Gasperini. Palomino era ...... il vigile commina la multa, ma soprattutto l'arbitro commina l'ammonizione (e il giudice... ossia minaccia una sanzione in caso di mancato rispetto della norma; il(o qualunque ... Tribunale sportivo antidoping: Palomino assolto BERGAMO - Il Tribunale Nazionale Antidoping di Nado Italia ha assolto il calciatore dell'Atalanta, José Luis Palomino, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa dell'estate scor ...BERGAMO - Il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia - apprende l'ANSA in ambienti calcistici - ha assolto il calciatore dell' Atalanta, José Luis Palomino, risultato positivo a un anabolizzante ...