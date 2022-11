Tribunale antidoping assolve il calciatore dell’Atalanta Palomino

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilnazionaledi Nado Italia – apprende l’Ansa in ambienti calcistici – ha assolto il, José Luis, risultato positivo a un anabolizzante in un controllo a sorpresa dell’estate scorsa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

