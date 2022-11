Treno deraglia in Italia | l’incidente avvenuto poco fa

Leggi su tvzap

(Di lunedì 7 novembre 2022)in. Incidente ferroviario infa. Un, con a bordo alcuni passeggeri, hato, causando problemi alla circolazione. Al momento non si conoscono le cause del. La circolazione è stata interrotta su entrambi i sensi di marcia. L’Eav ha comunicato anche come stanno i passeggeri che si trovavano sulquando è. (Continua…) LEGGI ANCHE: Tragedia sui binari, uomo travolto e ucciso da un: è successo inin...