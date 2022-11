IlPiacenza

BioNTech , azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme a Pfizer un vaccino per il Covid - 19, ha registrato ricavi totali pari a 3.461,2di euro per imesi chiusi al 30 settembre 2022 (terzo trimestre 2021: 6.087,3di euro). "Come previsto, il corso della pandemia rimane dinamico e ha portato a fluttuazioni dei ...La cantante e attrice statunitense posta spesso le foto dei suoigatti - tra cui due Scottish Fold, Meredith e Olivia Benson - sul suo profilo personale , che vanta oltre 230di follower. ... Tre milioni di euro di merce verso la Russia sequestrata a Piacenza La bozza del primo Decreto Aiuti del Governo Meloni proroga lo sconto alla pompa delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre e sottolinea che la riduzione del prezzo del gas potrebbe essere tempor ...Il costo, che supera i tre milioni di euro, è a carico del Comune di Senigallia che deve ribaltarlo sulla TARI pagata dai cittadini. Interverrà la Regione E’ probabile che accada come nel 2014 in cui ...