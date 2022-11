Calciomercato.com

Commenta per primo Non è un caso che il Torino sia tornato a vincere proprio quando è tornato titolare Pietro Pellegri , l'unico vero centravanti a disposizione di Ivan Juric : c'era l'ex Genoa e ...Non era però neppure difficile prevedere che in una qualsiasi grande del nostro campionato il Gallo avrebbe fatto fatica a giocare e alla Roma, finora, si èdovuto accontentate di qualche ... Toromania: sempre Pellegri e stavolta l'infortunio è da record. La sfortuna non lo lascia mai stare Non è un caso che il Torino sia tornato a vincere proprio quando è tornato titolare Pietro Pellegri, l’unico vero centravanti a disposizione di Ivan Juric: c’era l’ex Genoa e Monaco a guidare l’attacc ...