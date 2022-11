Adnkronos

... compie ogni azione e vive ogni sorta di sacrifici pur di preservare la propria sopravvivenza e la propria indipendenza' ha dichiarato Ivano, Segretario del PartitoCattolica, il quale ...Ivano, Segretario del PartitoCattolica, lancia un appello a Papa Francesco affinché intervenga per fermare la guerra. 'Santità, Lei è l'unico al mondo che ha la possibilità di fermare la ... Tonoli, Unione Cattolica: "Zelensky dia corso immediato, senza alcuna titubanza, ad una trattativa diplomatica con Putin per porre fine alla guerra" (Adnkronos) - La lettera del Partito Unione Cattolica al presidente ucraino Volodymyr ZelenskyRoma, 7 novembre 2022 - "Non vi è Stato del mondo che voglia affidare la propria sopravvivenza al gioco de ...Roma, 4 novembre 2022 – “Le Forze Armate sono il cuscinetto della nostra società perché in grado di garantire la disciplina e la serenità dei nostri cittadini, nessuno escluso “hanno dichiarato all’un ...