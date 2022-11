Tifosi napoletani a New York | la passione azzurra invade gli Usa

Ecco idel Tri - state Napoli Club, il club che riunisce inei tre stati di New York, New Jersey e Connecticut, nella grande ...L'avvio di partita ha ovviamente gasato idella Dea, ma la doppietta del Napoli in 12' minuti ha svelato una presenza massiccia di appassionati partenopei in tanti altri punti dello stadio, ...Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: "De Laurentiis ha cambiato quasi tutto, disintossicando lo spogliatoio. Ha lasciato partire Insigne che fremeva per guadagnare di ...È il giorno dei sorteggi di Champions, Europa League e Conference League. Perché adesso non si può sbagliare e dopo la fine dei gironi si parte con i turni a eliminazione ...