Texas | imprenditore scommette 10 milioni di dollari e ne vince 75 | “Ho un’elevata tolleranza al rischio”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un giocatore d’azzardo di Houston, in, ha vinto 75didopo che gli Houston Astros hanno vinto la finalissima del campionato professionistico americano di baseball. Si tratta di James Franklin McIngvale, noto anche come “Matress Mack”, conosciuto negli USA perché possiede e gestisce la catena di vendita al dettaglio Gallery Furniture. “Matress Mack” ha scommesso un totale di 10dicon numerosi bookmakers. Alla fine ha avuto ragione: su Twitter ha pubblicato la foto con la vincita in una valigetta. “Hoal. Se perdo, c’è sempre un altro giorno”, ha detto lo scommettitore. L’importo vinto è stato ampiamente segnalato come il più grande pagamento nella storia delle scommesse sportive. “Gli ...

