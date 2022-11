Terribile lutto nel mondo della musica | l’amato cantante è morto a soli 24 anni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilcolpito da un grave. Il giovane, Lee Ji-Han, molto amato dai suoi fan, èall’età di 24. La notizia è arrivata all’improvviso, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. La sua scomparsa ha lasciato tutti di stucco. I fan non riescono a capacitarsi. È difficile dire addio al proprio beniamino, ma il destino ha voluto che la sua vita finisce in modo improvviso. Tutto ilsi stringe attorno alla famiglia per questa dolorosa perdita.nel, èa 24Ungravissimo colpisce il...

... the big terrible thing, la grande cosa. In un bellissimo profilo - intervista realizzato ...sportivo che viene costretto dal suo capo a frequentare la terapia di gruppo per superare il...È stato dichiarato un giorno dia Kostroma, nel nord ovest della Russia, dopo l'incendio a un locale notturno costato la vita, ... È qualcosa diper Kostroma, la gente è morta in un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...Le esequie si terranno domani, 8 novembre, nella Cattedrale Santa Maria Assunta, dalle 10,30. Miglio: "Oggi, San Severo è più povera perché ha perso un valido medico, un amico di tutti, un professioni ...