Tennis | Sabalenka - Garcia ultimo atto alle Wta Finals

(Di lunedì 7 novembre 2022) La bielorussa ferma la Swiatek, la francese piega la Sakkari ROMA - Arynae Carolinesi affronteranno nell'e decisivodelle Wtain corso a Forth Worth, in Texas. La ...

A contenderle il titolo sarà la francese Caroline Garcia, che nell'altra semifinale ha la meglio sulla numero uno del mondo Iga Swiatek per 6 - 2 2 - 6 6 - 1 dopo oltre due ore di battaglia. La bielorussa Aryna Sabalenka si era qualificata battendo Maria Sakkari. La bielorussa ferma la Swiatek, la francese piega la Sakkari ROMA (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka e Caroline Garcia si affronteranno nell'ultimo e decisivo atto delle Wta Finals in corso a Forth Worth, in Texas. Aryna Sabalenka ha superato in semifinale alle WTA Finals la favorita Iga Swiatek e contenderà il titolo a Caroline Garcia.