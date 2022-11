Tennis | Rune entra in Top 10 Atp | Alcaraz n 1 e Sinner miglior azzurro

(Di lunedì 7 novembre 2022) L'altoatesino perde però tre posizioni ed è ora 15davanti a Berrettini ROMA - Il successo di Parigi - Bercy vale l'ingresso in Top Ten per Holger. Il 19enne danese scala otto posizioni e ...

Holger(Den) 2911 (+8) Così gli italiani:15. Jannik Sinner 2410 ( - 3) 16. Matteo Berrettini 2375 ( - 1) 23. Lorenzo Musetti 1865 ( - - ) 47. Lorenzo Sonego 950 (+4) 56. Fabio Fognini 843 (+3) ...... ha dichiarato Djokovic in conferenza stampa analizzando il gioco di Alcaraz e. 'Hanno dei ... Penso di star giocando un ottimo. Ovviamente sono deluso per la sconfitta di oggi, ma ci sono ...L'altoatesino perde però tre posizioni ed è ora 15^ davanti a Berrettini ROMA (ITALPRESS) - Il successo di Parigi-Bercy vale l'ingresso in Top ...Ci stavamo tutti abituando a Carlos Alcaraz, più giovane numero uno di sempre e recente vincitore agli US Open quando il mondo del tennis ha dovuto fare i conti con una nuova stella. Il danese Holger ...