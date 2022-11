Tennis | Musetti | Passaro e Arnaldi a caccia di gloria ' Proviamoci'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Da domani a sabato, all'Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), andrà in scena la quinta edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Assenti giustificati Alcaraz, Sinner e Rune. Al torneo ...

Grande attesa per vedere all'opera, indicato come il favorito per vincere il torneo e succedere ad Alcaraz nell'albo d'oro: 'Il fatto di essere qui è un grande onore. Nell'ultimo periodo ho ......, potrebbe essere un ulteriore step di crescita in un momento felice. Senza dubbio, da questa settimana milanese, la gente imparerà a conoscerlo meglio, ad apprezzarne il carattere e il...Da domani a sabato, all’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido), andrà in scena la quinta edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Assenti giustificati Alcaraz, Sinner ...In attesa delle Next Gen ATP Finals, ripercorriamo la stagione di Lorenzo Musetti: dal successo di Amburgo a quello di Napoli ...