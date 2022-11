(Di lunedì 7 novembre 2022) ...dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e raggiungibile al sito " impresainungiorno.gov.it ...e che le spese sono state sostenute secondo le modalità indicate dal DPCM pubblicato sulla Gazzetta ...

Informazione Fiscale

servizi digitali , la domanda va presentata entro la scadenza del 20 novembre 2022 . Si tratta del credito d'imposta dedicato alle imprese editrici di quotidiani e periodici in formato ...Il cinema, per esempio, ha aiuti incredibili: ilai film o alle serie televisive del 40% fa sì che tanti vengano a produrre in Italia". Tax credit servizi digitali: come fare domanda per l’agevolazione Si chiede conferma del fatto che il tax credit affitti, esteso per i mesi da gennaio a maggio 2021 dall'articolo 4, comma 2, del DL 73/2021, spetta anche agli ...Tax credit sale cinematografiche e videogame, pubblicati dal ministero della Cultura due nuovi decreti direttoriali ...