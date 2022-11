Agenzia ANSA

"Laè un Paese amico dell'Italia. Rafforzare la cooperazione a tutto campo. Impegno per la ... Così il ministro degli Esteri Antonioche ha avuto una conversazione telefonica con l' omologa ...... da dove vengono, dove sono stati presi ", aggiunge. Jl quale propone " una serie di accordi con i Paesi da cui partono i migranti. Penso alla, ma anche alla Tunisia, al Marocco, al ... Tajani, Libia paese amico, impegno Italia per stabilizzazione "La Libia è un Paese amico dell'Italia. Rafforzare la cooperazione a tutto campo. Impegno per la stabilizzazione del Paese. Lavoriamo insieme per il contrasto al traffico di esseri umani". (ANSA) ...Orban elogia la linea del governo Meloni sui migranti. E Tajani punta a un accordo-quadro per promuovere la linea italiana in Europa ...