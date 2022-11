Superbonus 110% | le detrazioni superano 60 miliardi a fine ottobre

Il numero delle asseverazioni relative al, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 ottobre 2022 erano complessivamente 326.819, 19.628 in più rispetto alle 307.191 ...%, rallentano le asseverazioni a ottobre per 55 miliardi euro Limite di tempo e riduzione graduale 'Togliere il sussidio per 6 mesi a 900mila persone che lo hanno già percepito per 18 ...(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 ottobre 2022 erano ...TOSCANA: Sono soprattutto edifici unifamiliari o indipendenti ad aver fruito delle agevolazioni nel mese di Ottobre per oltre 3,4 miliardi ammessi a detrazione ...