Suicida a 24 anni per la falsa fidanzata online | il papà di Daniele | «La vita di mio figlio valutata 825 euro»

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non si è arreso il padre di. Ha indagato a lungo per capire le ragioni del suicidio del. E quando il giudice ha assolto l?uomo che per un anno aveva ingannato, ha...

Il suo aguzzino è stato scoperto: un uomo di 64il quale, per un anno, ha finto di essere una bellissima modella innamorata di Daniele. Il 24enne, ancora molto inesperto e ingenuo, è caduto ...Non si dà pace il papà di Daniele , il 24enne di Forlì mortodopo aver scoperto che la fidanzata virtuale, tale "Irene", era in realtà un uomo di 64, di nome Roberto Zaccaria. Nei giorni ...È stato trovato morto nella sua casa a Forlimpopoli Roberto Zaccaria, il 64enne che era finito al centro di un servizio delle Iene per aver ingannato il 24enne Daniele, morto suicida a… Leggi ...Non si è arreso il padre di Daniele. Ha indagato a lungo per capire le ragioni del suicidio del figlio. E quando il giudice ha assolto l’uomo che per un anno aveva ingannato Daniele, ...