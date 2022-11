Sui migranti l' Europa dà solo ordini e nessun aiuto all' Italia

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non sembrano esserci vie d’uscita nella vicenda delle due navi Ong con a bordo in totale 250attraccate da ieri al porto di Catania ed al centro di una vicenda sempre più complessa tra leggi nazionali ed internazionali che si sovrappongono e combattono una sull’altra. Dopo che ieri le persone malate, i minori e le persone che necessitavano di cure sono state fatte scendere dalla Geo Barents e dalla Humanity 1 oggi non ci sono stati passi in avanti per una soluzione che possa accontentare tutti. L’resta ferma nella sua posizione secondo cui iancora a bordo, e cioè le persone sane e non bisognose di soccorso immediato, debbano essere condotte nei porti dei paesi di cui le due Ong portano bandiera: Germania e Norvegia. Una posizione ribadita stamane anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo ...