Star Wars The Acolyte | la prima foto dal set e trama ufficiale

(Di lunedì 7 novembre 2022)Theè la nuova serie tv di Disney+ che farà sicuramente felici gli appassionati di argomenti come il Lato Oscuro e L’Alta Repubblica..com ha annunciato pochi minuti fa il cast dello show ambientato moltodi Episodio I – La Minaccia Fantasma. Infatti, la suasi svolgerà nella parte finale

BadTaste.it Cinema

La serie live - action: The Acolyte svela il suo cast al completo e annuncia l'inizio delle riprese nel Regno ...Disney ha confermato ufficialmente il cast di The Acolyte, la nuova serie diguidata da Amandla ... Quentin Tarantino parla della sua prima visione di Star Wars Secondo quanto riferito Star Wars: The Acolyte è ambientato un secolo prima degli eventi di Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, durante la fine dell’era dell’Alta Repubblica. Una sinossi ...Molti fan di Star Wars ci hanno chiesto di visitare altre epoche della galassia di George Lucas (sai, quella che è molto, molto lontana) e lasciarci alle spalle la famiglia Skywalker un po 'disfunzion ...