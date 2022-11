Stabilimenti balneari del Lazio | scoperta 500 000 euro di evasione fiscale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Nell’da parte di alcuni titolari diammonta a mezzo milione disecondo la Guardia di Finanza. I dati sono stati resi noti dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, che ha pubblicato il bilancio dei controlli effettuati nel 2022 dalle Fiamme Gialle nelle vesti di Polizia del Mare. Una funzione che la Guardia di Finanza espleta solamente dal 2016. La polizia finanziaria nello specifico ha accertato come alcuni titolari di concessioniavrebbero evaso in totale 283.000di Imu e Tari. A queste due tasse non pagate si aggiungerebbe il mancato versamento di 212.000di canoni demaniali. Laè stata possibile grazie all’incrocio dei dati ...

