Sportitalia in HD sul canale 60 del digitale terrestre SoloCalcio visibile anche su Tivùsat

(Di lunedì 7 novembre 2022)continua a crescere e col mese di novembre regala altre due novità ai propri telespettatori e a tutti gli appassionati di calcio e sport. L’emittente diretta da Michele Criscitiello passa in formato HD sul60 del, dove èin chiaro e gratuitamente con la sua offerta fatta di grandi esclusive legate al calcio e di programma di approfondimento e news sul calciomercato. Un miglioramento qualitativo che allinea l’offerta sula quella già disponibile da anni in HD sulle smart tv HbbTv e sulla app ufficiale.L’altra novità...

OA Sport

Appuntamento alle ore 20.30 di lunedì 7 novembre, chi vincerà Juventus - Inter Primavera sarà visibile su, streaming sull'app esito ufficiale della tv dello sport. SEGUI LA DIRETTA... ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Juventus - Inter (Campionato Primavera) -21.00 Rayo ... la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet osito ... Sport in tv oggi (lunedì 7 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, intervistato da Sportitalia, ha espresso alcune convinzioni sul Derby d'Italia: "L'Inter dipende dalle ...Jolanda De Rienzo ha offerto un primo piano da sogno a tutti i suoi followers: scollatura devastante, il focus è tutto sul décolletè.