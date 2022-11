Spalletti | L' Eintracht avversaria tosta | hanno vinto l' europa league

(Di lunedì 7 novembre 2022) A Nyon si è svolto il sorteggio degli ottavi di Champions, il Napoli affronterà l'di Francoforte, ecco il commento di Lucianosul sito ufficiale del Napoli : "A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti,difficili, anche evitare il PSG ci può far piacere. Comunque l'di Francoforte è la detentrice dell', il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile"

